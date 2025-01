Im Stadtgebiet von Erfurt soll es abends künftig dunkler bleiben. Wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte, arbeitet die Verwaltung an einer sogenannten Dunkelstrategie. Demnach soll das nächtliche Licht deutlich verringert werden, um die Tier- und Pflanzenwelt weniger zu belasten und die Menschen zu schützen. Mit dieser aufgelegten Strategie gehe Erfurt bundesweit einen einmaligen Weg.

Nach Stadtangaben ist der Himmel über Erfurt nachts inzwischen so hell, dass sich zum Beispiel Zugvögel nur noch schwer an den Sternen orientieren können. Zu viel Licht störe zudem den menschlichen Tag-Nacht-Rhythmus, sagte ein Sprecher. Aus diesem Grund erarbeite Erfurt nun Leitlinien für künftige Bauvorhaben beispielsweise an Straßen, in Parks oder auf Friedhöfen.