Verschiedene Thüringer Politiker, darunter Innenminister Georg Maier (SPD), bekundeten ihre Solidarität mit dem Reporter. "Angriffe auf Journalisten sind Angriffe auf die Demokratie", twitterte Maier. Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) forderte zudem einen besseren Schutz von Journalisten. "Wenn Journalistinnen und Journalisten befürchten müssen, auf Demonstrationen angegriffen zu werden, gibt es keine unabhängige Berichterstattung mehr", kritisierte die Thüringer DJV-Vorsitzende Heidje Beutel und ergänzte: "Dass Kolleginnen und Kollegen ihren Beruf nur noch mit Security an ihrer Seite ausüben können, ist eine verheerende Entwicklung in unserem Land."

Der betroffene Reporter Fabian Klaus schrieb am Sonntag ebenfalls bei Twitter, es sei durchaus zu konstatieren, dass sich einiges verbessert hat beim Schutz von Journalisten in Thüringen in den vergangenen Monaten. Die Thüringer Polizei sei "bisweilen deutlich sensibilisierter unterwegs", was zu Beginn der Corona-Proteste in Thüringen noch ganz anders gewesen sei. Diese Entwicklung hat auch der DJV bestätigt.