Am Sonnabend, dem 29. April 2023, gibt es in der Erfurter Innenstadt wegen mehrerer Demonstrationen einen großen Polizeieinsatz und es kommt zu starken Verkehrseinschränkungen für Fahrzeuge sowie im Nahverkehr. Die Polizei empfiehlt, möglichst ab 14:30 Uhr die Innenstadt zu meiden.

am Mainzerhofplatz ,

, in der Maximilian-Welsch-Straße ,

, in der Domstraße ,

, in der Brühler Straße ,

, in der Cusanusstraße und

und am Lauentor.



Diese sollten weiträumig umfahren werden. Anwohner und Anlieger am Theaterplatzes müssen ebenso mit Beeinträchtigungen rechnen. Auch den Nahverkehrsbetrieb Evag weist darauf hin, dass es am Sonnabend "auf allen Bus- und Stadtbahnlinien in der Innenstadt" zu Behinderungen kommen kann. Eine genauere Eingrenzung sei bisher nicht planbar. Betroffene sollen auf Durchsagen und Laufschriften an den Haltestellen achten.