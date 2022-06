Doch es gab auch andere Ideen, so Martin Schreiber, Pressesprecher der Thüringer Energie AG (Teag). In Zusammenarbeit mit der Bauhaus Universität Weimar und dem Thüringer Umweltministerium entwickelte man letztes Jahr das Konsortium TH²ECO. Mit dabei sind etwa die Windanlagenbetreiber Boreas und Green Wind, die Stadtwerke Erfurt, das Güterverkehrszentrum GVZ und die Ferngas Netzgesellschaft.

Der Strom aus den Windparks von den Heilinger Höhen soll, sofern er nicht direkt ins Netz eingespeist wird, künftig in zwei 20-Megawatt-Elektrolysatoren geleitet werden. Dort wird mit Hilfe des aus dem Wind erzeugten Stroms per Elektrolyse Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff aufgespalten. Der so gewonnene Wasserstoff soll dann über eine 42 Kilometer lange Erdgasleitung, die schon vorhanden ist, in das GuD Heizkraftwerk in Erfurt geleitet werden.