Das Internationale Puppentheaterfestival Synergura startet am Mittwoch mit dem belgischen Stück "Dimanche" im Theater Erfurt.

Neben Aufführungen wird ein Rahmenprogramm mit einer Ausstellung, Workshops und einem Kolloquium angeboten.

Festivalleiterin Sibylle Tröster hat einen Wunsch an die Stadt Erfurt.

Erfurt steht ab Mittwoch wieder ganz im Zeichen des Puppentheaters. Leiterin Sibylle Tröster erklärte im Gespräch mit MDR KULTUR, die 14. Ausgabe des Puppentheaterfestivals Synergura versuche, das "gesamte Spektrum der Puppenspielkunst zu spiegeln". Das Programm, das "sehr viel Poetisches und Politisches" enthalte, umfasse verschiedenste Formen und Spieltechniken. Dazu gehörten Inszenierungen mit Großpuppen ebenso wie mit Tischfiguren. Dafür kommen Puppenspielerinnen und -spieler unter anderem aus Israel, Italien oder Tschechien.

Bespielt werden bis zum Sonntag verschiedene Erfurter Bühnen sowie ungewöhnliche Orte. Dazu zählen das Theater Waidspeicher, das Theater Erfurt, die Schotte, das Augustinerkloster und die Kleine Synagoge. Insgesamt sind mehr als 40 Veranstaltungen geplant, die sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene richten. Bildrechte: Michal Hancovsky

Stück über und für Familien im Programm

Eröffnet wird das Festival am Mittwochabend auf der großen Bühne des Theaters Erfurt mit dem belgischen Stück "Dimanche". Für Sibylle Tröster gehört es zu den "interessantesten und besten Inszenierungen", die sie in den letzten Jahren gesehen habe. "Es geht um eine Familie, die versucht, die Normalität ihres Sonntags aufrecht zu halten angesichts des Klimawandels und jeglicher Katastrophen, die damit zusammenhängen", sagte die Leiterin der Synergura und Intendantin des Theaters Waidspeicher MDR KULTUR. Bildrechte: Alice Piemme

Publikum kann auf Festival durch Frankreich reisen

Zu den 14 Ensembles, die beim diesjährigen Puppentheaterfestival Synergura zu Gast sind, zählt auch das französische Vélo Théâtre. Sein Stück "Eine Handvoll Menschen" wollte die Festivalleiterin schon lange nach Erfurt holen, wie sie MDR KULTUR sagte: "Das Interessante ist, dass die Inszenierung auf Fragen basiert, die Menschen gestellt wurden, was sie glücklich macht, was ihr Weg zum Glück ist."



Außerdem wird laut Tröster das Publikum zum Mitspieler gemacht: "Es ist so, dass wir alle – die Zuschauer – Reisende auf einem französischen Bahnhof sind und innerhalb dieser Inszenierung auf eine Reise geführt werden", erklärte die Festivalleiterin. "Wir lernen unsere Mitreisenden kennen. Und das Schöne daran ist, dass am Ende auch der bisher fremde Nachbar, also der Mensch, der mit mir in diese Inszenierung gegangen ist, den ich nicht kannte, plötzlich auch ein Bekannter und zu einem Freund geworden ist." Bildrechte: Boštjan Lah

Ausstellung und Workshops über Puppen und Marionetten

Neben den zahlreichen Aufführungen bietet das Festival auch ein Rahmenprogramm. Dazu gehören nach Angaben der Veranstalter eine Ausstellung im Foyer des Theaters Waidspeicher, die ausgewählte Puppen aus der hauseigenen Sammlung präsentiert oder auch ein Workshop zu Figurentechniken der Fadenmarionette. Ein Kolloquium an der Universität Erfurt thematisiert laut Festivalprogrammheft den Zusammenhang von Puppenspiel und Romanen. Bildrechte: Kristin Aafløy Opdan

Mehr Anerkennung von der Stadt erwünscht

Wir sind Kulturbotschafter für den Freistaat Thüringen und für die Landeshauptstadt Erfurt. Ich würde mir manchmal wünschen, dass das auch von der Stadt Erfurt mehr anerkannt wird. Sybille Tröster, Leiterin des Puppentheaterfestivals Synergura

Dem Puppentheaterfestival steht in diesem Jahr ein Budget von einer Viertel Million Euro zur Verfügung, das sind etwa 60.000 Euro mehr als in den Vorjahren. Der Freistaat Sachsen lege sehr viel Wert auf Figurentheater, so die Festivalleiterin. Das aktuelle Festival komme jedoch aus Rücklagen zustande, die man aus der institutionellen Förderung gebildet habe. Es gebe Förderer, die das Festival unterstützten.



"Angesichts natürlich der allgemeinen Preissteigerung, die wir alle kennen, wird es auch immer schwieriger, das Festival zu machen." Man präsentiere nicht nur ein Festival in Erfurt, sondern sei auch ein international reisendes Theater – und damit Kulturbotschafter für die Stadt und den Freistaat. Dafür würde sich Tröster manchmal mehr Anerkennung wünschen. Im verangenen Jahr hatte es Auseinandersetzungen der Puppenbühne im Waidspeicher mit der Stadt Erfurt gegeben.

Puppentheaterfestival seit 1992 in Erfurt