Zum zweiten Mal in Folge ist in der Vorweihnachtszeit der Froschkönig aus dem Märchenwald in Erfurt verschwunden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Märchenfigur am frühen Sonntagmorgen von der Rathausbrücke gestohlen. Die Figur thronte, neben anderen Figuren, auf einem Baumstumpf innerhalb einer märchenhaften Kulisse.

Die Prinzessin ist verzweifelt. Ihr geliebter Froschkönig ist gestohlen worden. Bildrechte: MDR/Karina Hessland