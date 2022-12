Zur Halbzeit des Erfurter Weihnachtsmarktes zieht die Stadt eine durchwachsene Bilanz. So kamen laut Marktmeister Sven Kaestner bisher 340 Reisebusse. Das seien nicht einmal halb so viele gewesen wie in Vor-Corona-Jahren. Allerdings kämen auch viele Besucher mit dem Zug, so Kaestner. Ursprünglich hatte die Stadt mit 1,5 Millionen Besuchern in diesem Jahr gerechnet.