In einem offenen Brief schrieben die Forschenden am Dienstag, dass es zu den Grundlagen einer weltoffenen, den Grund- und Bürgerrechten aller Menschen verpflichteten Gesellschaft gehöre, alle Menschen in ihren Geschlechtsidentitäten sprachlich sichtbar werden zu lassen und ansprechen zu können. Durch das Bitten an die Landtagspräsidentin am vergangenen Freitag werde dies in nicht akzeptabler Weise eingeschränkt.