Der Umgang der Stadtverwaltung mit mutmaßlichen Missbrauchsfällen am Theater in Erfurt zieht weitere Kreise. Wie die "Deutsche Presse-Agentur" berichtet, zeigt sich die Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen (BAG) nun überrascht über das Vorgehen des Rathauses. In einem Schreiben an Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) habe die BAG am Freitag ihr Befremden über die fristlose Kündigung der Gleichstellungsbeauftragten Mary-Ellen Witzmann geäußert.