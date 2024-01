Diese beiden Aussagen sind klare Parallelen zu den Motiven des Angeklagten für den Anschlag, den er in Halle 2019 verübt hatte. Aus antisemitischem, rassistischem Antrieb hatte er versucht, in die Synagoge einzudringen, um Jüdinnen und Juden zu töten. Vor der Synagoge erschoss er eine Passantin und in einem Imbiss einen Gast. Auf seiner Flucht verletzte er in Wiedersdorf zwei weitere Menschen.