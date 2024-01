Die größte Sorge vor dem Beginn des Prozesses: Würde der Angeklagte ein zweites Mal versuchen, ein Gericht als Bühne für seine rechtsextreme Ideologie zu missbrauchen? Tatsächlich erinnert vieles an 2020: Es ist der gleiche Gerichtssaal, mit ähnlich strengen Sicherheitsvorkehrungen, in denen der aktuelle Prozess geführt wird. Das Verfahren läuft vor dem Landgericht Stendal – und findet nur deshalb in Magdeburg statt, weil es nur hier einen Saal gibt, der den Sicherheitsanforderungen genügt. Wieder wird der Angeklagte von einem Polizeikonvoi herantransportiert und von der bewaffneten Spezialeinheit der Justiz in den Gerichtssaal geführt, wie damals gefesselt, trägt sogar dieselbe Jacke.