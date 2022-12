Die neue Version des Schnellzuges ging am Montag erstmals auf der Strecke zwischen Frankfurt und Köln an den Start. Der ICE 3neo bietet unter anderem ein neues Lichtkonzept, Zugänge für Rollstuhlfahrer über einen Hublift und Platz für acht Fahrräder. Er hat 340 Sitzplätze in der zweiten und 99 in der ersten Klasse. Der Zug erreicht laut Bahn eine Spitzengeschwindigkeit von 320 Kilometern pro Stunde.