Für das aktuelle Schuljahr 2024/25 gab es für die fünfte Klasse 186 Anmeldungen - so viele wie an keiner anderen Schule in Erfurt. Aufgenommen werden konnte davon nicht mal die Hälfte - insgesamt gab es 88 Plätze zu vergeben. Laut Schulleiterin Gabriele Geßenhardt kommen die Anmeldungen nicht nur aus dem Schulbezirk, sondern aus dem gesamten Stadtgebiet.

Der "Lerncampus" findet ergänzend zum klassischen Frontalunterricht statt - beides hängt aber inhaltlich zusammen und baut aufeinander auf. Beim "Lerncampus" arbeiten die fünften und sechsten Klassen in sogenannten "Lernbüros" selbständig mit Wochenplänen. Die siebten und achten Klassen in "Lernateliers" in Projektarbeit und die neunten bis elften Klassen haben eine "Lernwerkstatt" in der sie Workshops ausarbeiten und die freie Arbeit für die unteren Klassenstufen erstellen.