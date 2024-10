Abstimmung per Handy Erfurter Tanz-Festival eröffnet mit interaktivem Stück

19. Oktober 2024, 04:00 Uhr

Das Internationale Tanztheater Festival Erfurt 2024 wird mit einem ungewöhnlichen Stück eröffnet: In "Your Choice", einer Koproduktion des DNT Weimar und des Tanztheaters Erfurt, kann das Publikum die Reihenfolge mitbestimmen. So will das Theaterexperiment für die Möglichkeit des Wählens werben. Das Festival in Erfurt läuft vom 19. bis zum 27. Oktober 2024. Auf dem Programm stehen außerdem internationale Gastspiele und ein Tanzwettbewerb.