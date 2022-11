Rechtsstreit Berufung eingelegt: Iga-Kleingärtner ziehen vor Oberlandesgericht

Die Klage der Kleingärtner im Erfurter Egapark gegen die neue Parkordnung auf dem Gelände geht in eine neue Runde. Im Oktober hatte das Landgericht die Klage gegen den Egapark abgewiesen. Dagegen gehen die Kleingärtner in Berufung, so dass der Fall nun vor das Oberlandesgericht kommt.