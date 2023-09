Gewalt eskaliert Innenminister Maier kündigt nach Schlägereien Konsequenzen an

In Erfurt und Eisenach war es am Samstagabend zu Massenschlägereien gekommen, an denen sich insgesamt bis zu 80 Menschen beteiligt hatten. Innenminister Georg Maier hat deshalb jetzt Konsequezen angekündigt. CDU-Innenpolitiker Raymond Walk warnt allerdings vor einer Überforderung der Polizei.