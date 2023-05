An vier Orten in Thüringen kann die Polizei ohne Anlass Personenkontrollen durchführen. Denn diese gelten als "gefährliche Orte" . Das sind

Der Anger - zentraler Boulevard in der Erfurter Innenstadt - gelte zwar "als Hotspot der Kriminalität", teilte der Linke-Landtagsabgeordnete Sascha Bilay am Samstag mit. Allerdings würden rund 93 Prozent aller in der Landeshauptstadt verübten Straftaten nicht dort begangen. Doch selbst bei den erfassten Straftaten liege der Hotspot tatsächlich oft in umliegenden Straßenbereichen. Dazu zählten etwa Vorfälle wie Bezahlen mit Falschgeld in Geschäften, häusliche Gewalt in Wohnungen oder auch Fahren ohne Fahrschein.