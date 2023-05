Wie die Polizei mitteilte, geriet am Donnerstag auf einem Betriebsgelände der Akku eines Laubbläsers plötzlich in Brand. Der 21-Jährige erlitt schwere Verbrennungen im Gesicht. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik in Halle geflogen. Wieso der Laubbläser in Brand geriet, ist unklar.