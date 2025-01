Im Mordprozess am Erfurter Landgericht ist am Montag ein LKA-Beamter als Zeuge gehört worden. Zugleich sind Fotos vom Tatort gezeigt worden.

Demnach waren Rücken, Beine und Arme des Opfers von mehr als 100 Löchern übersät, die von Schrotkugeln stammten. Der 39-Jährige hatte sich demnach auf der Flucht vor dem Täter rund 190 Meter auf einer Wiese entlang geschleppt. Der Mann war am 27. Juni vergangenen Jahres tot auf der Wiese vor der Grundschule 31 im Neubaugebiet Roter Berg gefunden worden.

Wegen Mordes angeklagt ist ein 48 Jahre alter Erfurter. Er soll im Streit um eine Frau seinen Nebenbuhler erschossen haben. Er hat angekündigt, aussagen zu wollen. Nach der Befragung des LKA-Beamten bezweifelte er, dass die Blutspuren am Tatort vom Opfer stammen. Zum Prozessauftakt Ende Dezember hatte der Angeklagte seinen Pflichtverteidiger abgelehnt und gegen ihn Strafantrag gestellt. Den hat das Oberlandesgericht abgelehnt. Während sich der Angeklagte am 23. Dezember noch von seinem Anwalt entfernt in die zweite Reihe gesetzt hatte, sitzen nun beide nebeneinander.