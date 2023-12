Mit dem Zug direkt von Erfurt nach Paris oder Brüssel - ab Montagabend ist das wieder möglich. Der Nachtzug fährt laut Deutscher Bahn dreimal in der Woche und fährt um 23:36 Uhr am Erfurter Hauptbahnhof los. Ankunft am Bahnhof Paris-Est ist 10:24 Uhr. Es gibt Sitzplätze und Plätze im Schlafwagen.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Christian Charisius

Bei dem Zug handelt es sich um eine neue Nightjet-Verbindung der Österreichischen Bundesbahn (ÖBB) von Berlin über Halle, Erfurt, Frankfurt und Straßburg nach Paris. Ab Frankfurt fährt ein Zugteil nach Paris, der andere nach Brüssel - Ankunft 9:56 Uhr.

Tägliche Nachtzüge nach Paris und Brüssel geplant

Ab Herbst 2024 soll das Angebot auf eine tägliche Verbindung erweitert werden. Mit einer Fahrtzeit von 10 Stunden und 48 Minuten ist der Nachtzug nicht die schnellste Verbindung zwischen Erfurt und Paris. Wer morgens in Straßburg in den Schnellzug TGV umsteigt, kommt gut zwei Stunden früher in der französischen Hauptstadt an.