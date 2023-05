Schweizer Hersteller Stadler baut neue Straßenbahnen für Erfurt

Der Schweizer Schienenfahrzeughersteller Stadler Rail baut 14 neue Straßenbahnen für Erfurt. Wie der Nahverkehrsbetrieb EVAG am Montag mitteilte, soll der erste Zug des Typs "Tramlink" von Ende 2020 an in der Landeshauptstadt verkehren. Gebaut würden die 42-Meter-Straßenbahnen von zwei Stadler-Tochtergesellschaften, Stadler Pankow in Berlin und Stadler Valencia S.A.U. in Spanien. Jede der neuen Bahnen soll 248 Fahrgäste befördern können, 102 davon auf Sitzplätzen. Die neuen Bahnen kosten insgesamt 56 Millionen Euro, 26 Millionen davon schießen die Europäische Union und das Land zu.

Erfurt will 14 neue Straßenbahnen kaufen Bildrechte: IMAGO/Future Image