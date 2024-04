Theater Erfurt in der Krise: Stadtrat kritisiert Aufarbeitung und fehlende Transparenz

Spricht man mit Stadträten, so bemängeln viele die fehlenden Dokumente, die zur Aufklärung beitragen würden. Unterdessen klärt das Rechnungsprüfungsamt der Stadt , wie es zum Millionendefizit am Theater Erfurt kam – Schätzungen gehen derzeit von drei Millionen Euro aus. Ende April sollen Ergebnisse vorliegen.

"Wir hätten uns eine andere Lösung gewünscht", so Schade mit Blick auf den Aufhebungsvertrag mit dem Montavon. "Diese hat der Stadtrat abgelehnt", so Schade. Eine erste Version des Aufhebungsvertrages ist abgelehnt worden. Nun wird neu verhandelt.

Es gehe um die Reputation des Theaters und eine Lösung für beide Seiten, die zumindest für die Stadt teuer werden dürfte. Noch ist der Intendant beurlaubt. Sein Jahresgehalt beträgt 180.000 Euro. Außerdem hat er laut Vertrag die Möglichkeit sich Geld dazu zu verdienen, indem er an anderen Häusern inszeniert - die Rede ist von mehr als 20.000 Euro pro Spielzeit. "Es war für alle Seiten nicht mehr zumutbar, dass Herr Montavon das Theater so führt", erklärt SPD-Stadtrat Stefan Schade MDR KULTUR. "Was medial passiert ist und unter seiner Führung – da konnte niemand mehr sagen, dass es so weitergehen darf."