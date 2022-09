Konzert Peter Maffay in der Messehalle Erfurt

Maffay hatte einiges im Gepäck: Das Jubiläums-Album "Jetzt!", das während des Lockdowns entstandene Album "So weit" und gleich noch ein neues Tabaluga-Werk, das im Oktober erscheint. Dazu ein Best-of seiner Hits aus über 50 Jahren. Das passt nicht in eine normale Konzertlänge und so spielte Maffay mit seiner erstklassigen Band fast drei Stunden lang.