Ursprünglich hatten rund 150 Plätze in fünften Klassen gefehlt. Deshalb hatte die Stadt über Notlösungen wie neue Container oder eine gymnasiale Außenstelle in Grund- oder Berufsschulen nachgedacht.

Diese sind der Bildungsdezernentin zufolge aber nicht mehr nötig - dank eines neuen Gymnasiums und zweier zusätzlich gebildeter Klassen in bestehenden Schulen.

Die Erfurter Eltern sollen Anfang Mai informiert werden, auf welche weiterführende Schule ihre Kinder gehen können. Insgesamt wechseln im Sommer 2.047 Grundschüler in eine weiterführende Schule. Dieser Zahl stehen 1.693 Plätze an staatlichen und 330 an Schulen freier Träger gegenüber. Zuerst hatte die "Thüringer Allgemeine" berichtet.