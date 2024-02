Die Ulrich-von-Hutten-Schule, eine Regelschule in der Innenstadt von Erfurt, wird nicht auslaufen und geschlossen. Sie wird stattdessen weiterhin neue Regelschüler ab dem Sommer aufnehmen - wenn auch nur in einer Klasse. Hinzu kommt, dass ebenfalls in dem Gebäude drei Klassen eines neu gegründeten Gymnasiums unterrichtet werden sollen. Das hat der Stadtrat am Mittwochabend in einer Sondersitzung beschlossen. Nach zwei Jahren allerdings ist Schluss damit. Bis zum Schuljahr 2026/27 muss die Stadt ein Gebäude finden, dieses sanieren und digitalisieren, damit dann dort entweder die Gymnasiasten oder eben die Regelschüler hinziehen können.

Ursprünglich hatte die Stadtverwaltung geplant, dass ab dem kommenden Schuljahr keine neuen Regelschüler in der Hutten-Schule aufgenommen werden. Stattdessen sollte die Regelschule so Stück für Stück zum Gymnasium werden. Dagegen hatten Eltern, Schülerinnen und Schüler der Ulrich-von-Hutten-Schule heftig protestiert. Man sei überrumpelt worden, habe aus den Medien von den Plänen erfahren, Lehrer und Schulleitung hätten vom Schulamt Weimar einen "Maulkorb" erhalten, so die Vorwürfe der Eltern. Das städtische Amt für Bildung und das zum Land gehörende Mittelthüringer Schulamt dementieren.

Und dennoch: Ein fader Beigeschmack bleibt, auch wenn die Notlösung bedeutet, dass die Schule in ihrer Schulart so weiterbestehen kann. Man sei immer kompromissbereit gewesen, sagt Monique Holz, Sprecherin des Elternbeirats der Hutten-Schule. "Wir haben gesagt: Entweder ziehen wir aus oder das Gymnasium sucht sich etwas Anderes. Wir wollten nie das Gymnasium verhindern und sind mit diesem Vorschlag vollends zufrieden", sagte Holz nach der Sitzung Mittwochabend.

Bildrechte: MDR/ Dietmar Hager

Zweimal hatte der Stadtrat die Entscheidung darüber, wo zukünftige Fünftklässler ab dem Sommer unterrichtet werden können, vertagt. Immer habe man der Stadtverwaltung Alternativen zu deren Vorschlag, die Regelschule auslaufen zu lassen, gezeigt. So richtig begeistern konnte sich das Amt für Bildung dafür nicht und gab auch am Mittwochabend nur zähneknirschend dem Vorschlag von CDU und Grünen, die Hutten-Schule weiter zu erhalten, statt.

Schon seit Jahren fehlen in Erfurt Plätze an weiterführenden Schulen. Vor allem Gymnasien und Gemeinschaftsschulen sind extrem beliebt. Im vergangenem Schuljahr hatten sich Eltern sogar erstmals den Wunschplatz für ihre Kinder an einer Schule eingeklagt, waren in zweiter Instanz vor dem Oberverwaltungsgericht gescheitert. Gymnasien mussten ihrer Klassenstärke erweitern, Schulkonzepte zu den Akten gelegt werden, weil zu viele Kinder in die fünften Klassen kamen.