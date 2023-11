Die Stadt Erfurt will einen Teil der künftigen Gymnasialklassen 5 und 6 in Grundschulen unterrichten lassen. Damit reagiert Erfurt auf das akute Platzproblem an weiterführenden Schulen. Das besteht vor allem an Gymnasien. Aktuell soll geprüft werden, in welchen Grundschulen die Gymnasialklassen unterkommen könnten.