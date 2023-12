Über die inhaltliche Ausrichtung des Deutschen Katholikentags in Erfurt im Mai 2024 ist unter den Organisatoren ein offener Streit ausgebrochen. Kernpunkt ist die Frage, ob ostdeutsche Perspektiven bei dem fünftägigen Großevent ausreichend berücksichtigt werden. Der Vorsitzende des Trägervereins des Katholikentags und ehemalige Erfurter Oberbürgermeister, Manfred Ruge, bekräftigte in der "Thüringer Allgemeinen" am Mittwoch seine Kritik, ostdeutsche Themen und Protagonisten seien im Programm unterrepräsentiert. Das Bistum Erfurt und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) als Veranstalter sehen dies anders.

Unsere Geschichten dürfen wir nicht erzählen. Manfred Ruge, Mitorganisator des Deutschen Katholikentags in Erfurt

Bistum und Zentralkomitee weisen Vorwürfe zurück

Am Wochenende hatte Ruge der Zeitung bereits gesagt: "Wir sitzen unten am Katzentisch. Unsere Geschichten dürfen wir nicht erzählen." Auch bei den Podien sei nicht ein einziger Teilnehmer dabei, der in der DDR gelitten habe, so Ruge.

Dass die Themen aus Erfurt und dem Osten überhaupt nicht vorkämen, habe zu einer "offenen Diskrepanz" zwischen dem ZdK und ihm geführt. Bistum und ZdK wiesen im Nachgang die Vorwürfe zurück. Bischof Ulrich Neymeyr und ZdK-Präsidentin Irme Stetter-Karp bezeichneten Ruges Äußerungen als Belastung für die Zusammenarbeit. Neymeyr warf dem 78-Jährigen zudem "vereinsschädigendes Verhalten" vor.

Herrn Ruges pauschale Behauptung [...] ist also nicht nachollziehbar. Zentralkomitee der deutschen Katholiken und Bistum Erfurt

Ostdeutsche Perspektiven sollen Platz finden

Der Laiendachverband und das Bistum erklärten, das Programm befinde sich noch in der Planungsphase und stehe erst im März final fest. Es sei von Anfang an vereinbart worden, dass eine ostdeutsche Perspektive und spezifisch regionale Themen gebührende Berücksichtigung im Programm fänden. "Herrn Ruges pauschale Behauptung, dass Erfurt und der Osten Deutschlands im Programm kaum vorkommen, ist also nicht nachvollziehbar."

Demnach sollen sich nach aktuellem Stand DDR-Erfahrungen, die Wiedervereinigung und das christliche Leben in Ostdeutschland im Programm finden. Zudem arbeiteten ostdeutsche Katholikinnen und Katholiken in allen Gremien und Arbeitskreisen, die mit der Programmplanung zu tun haben, mit.