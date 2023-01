Zum zweiten Mal bietet das Rutheneum die Workshop-Tage an, um Interessierte von der Musikspezialklasse zu überzeugen. 18 Jugendliche haben sich angemeldet, 20 bis 25 Plätze kann die Schule anbieten. Sechs Workshops an zwei Tagen standen auf dem Programm: Musiktheorie und -geschichte, aber auch Gesang und Bühnenpräsenz wurden geübt. "Wichtig ist der Spaß am Musikmachen", betonen sowohl Lehrer Stielau - früher selbst Schüler am Geraer Musikgymnasium - und die Leiterin der Spezialklassen Elke Arnold. Die Bewerber sollten gern singen und nach Möglichkeit ein Instrument spielen. "Das ist aber keine Voraussetzung", betont Arnold. Die Jugendlichen sollen einfach Freude am Musikmachen haben. Besonders viel Wert wird in Gera - anders als am Musikgymnasium in Weimar - auf den Chorgesang gelegt. Immerhin räumt der Konzertchor regelmäßig national und international Preise ab und gewann 2015 in der New Yorker Carnegie-Hall sogar die inoffizielle Chor-Weltmeisterschaft.