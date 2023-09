Das Musikspektakel "Gurre-Lieder" vereint rund 400 Mitwirkende

Das Werk erzählt eine tragische Liebesgeschichte

Die zwei Aufführungen in Gera haben Seltenheitswert

Dirigent Gabriel Bebeşelea klopft auf sein Pult. Und dann passiert etwas Magisches: Über 100 Männerstimmen füllen klangvoll den Raum. Dabei war das eben noch nicht mal eine richtige Probe, sondern nur das erste Kennenlernen der Chöre. Bis eben haben sich die meisten Sänger noch nie gesehen. Doch für das Musikspektakel "Gurre-Lieder" werden bis zu 400 Mitwirkende auf der Bühne gebraucht.

Und so spielen die Orchester des Theaters Altenburg Gera und die Banater Philharmonie Temeswar zusammen. Dazu kommen jeweils die Theaterchöre, die Sänger der Ion Vidu-Schule Temeswar und der Konzertchor des Gymnasiums Rutheneum Gera. Die eigentlich große Bühne im Kultur- und Kongresszentrum Gera ist bis auf den letzten Platz optimal ausgenutzt. Doch es reicht nicht. Projektleiter Norbert Jan Skowronek verteilt die Chöre deshalb auch in den Rängen: "Ein Hörspektakel für die Zuschauer, wenn aus dem Hintergrund gesungen wird", schwärmt er mit leuchtenden Augen.

Rund 400 Sängerinnen und Musikerinnen braucht es für das Musikspektakel "Gurre-Lieder" von Arnold Schönberg. Der Platz im Kultur- und Kongresszentrum in Gera reicht gerade aus. Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

400 Mitwirkende aus Rumänien und Deutschland – ein Kraftakt für die Organisatoren

Unzählige logistische Herausforderungen hat das Orga-Team um den Projektmanager Norbert Jan Skowronek schon gelöst: Allein die Reise aus Rumänien nach Thüringen. Mit Bus und Flugzeug sind alle Beteiligten nach Gera angekommen. Wo schlafen die Musiker, wer kümmert sich um kleine Alltagsprobleme? Zum Glück gibt’s hier Caliope Braumann-Badea. Bis vor kurzem hat sie noch die erste Violine im Philharmonischen Orchester Gera gespielt. Nun ist die gebürtige Rumänin für ihre Landsleute da, hilft bei musikalischen, logistischen und zwischenmenschlichen Fragen weiter.

Die Stimmung auf der Bühne ist sehr gut! Gabriel Bebeşelea, Dirigent

"Es haben sich sogar Musiker aus anderen Orchestern bei uns gemeldet, weil sie einmal in so einem Werk mitspielen wollen", so der Projektmanager stolz. Jeweils für sich haben die Musiker und Sänger zu Hause geprobt. In dieser Woche wird nun alles zusammengeführt. Dirigent Gabriel Bebeşelea – ein Shootingstar unter den Dirigenten in Europa – lässt zuerst Streichinstrumente und Harfen erklingen. Täglich kommen nun neue Musiker hinzu. "Ich habe die Musiker anfangs geteilt, weil es wirklich sehr kompliziert und schwer zu spielen ist. Es ist ein sehr anstrengendes Stück", so Bebeşelea. Gabriel Bebeşelea gilt als Shooting-Star unter den Dirigenten in Europa. Für die Proben der "Gurre-Lieder" hat er die Instrumente zunächst aufgeteilt, weil es sonst zu kompliziert ist. Zuerst sind Streichinstrumente und Harfen an der Reihe. Bildrechte: Ronny Ristok

Auf Deutsch, Englisch und Rumänisch ruft er seine Anweisungen über die Bühne. Die Stimmung bei allen ist gelöst, es wird viel gelacht. Gemeinsam schaut man über Noten, gibt sich Tipps für dieses Meisterwerk: ein Oratorium in drei Teilen für Gesangssolisten, Sprecher, drei vierstimmige Männerchöre, achtstimmigen gemischten Chor und großes Orchester. Am 22. und 23. September muss das alles perfekt funktionieren.

Dänische Mythologie in romantische Musik verpackt

Erzählt wird in dem Stück übrigens eine klassische dramatische Liebesgeschichte, die im Mittelalter auf dem dänischen Schloss Gurre spielt: Der verheiratete Schlossherr Voldemar verliebt sich in eine Zofe – das kann nicht gut gehen. Es gibt einen Mord. Die Musik komponiert hat der Wiener Arnold Schönberg 1900 bis 1903, er wurde berühmt für seine sogenannte Zwölftonmusik, die nicht unbedingt jedem gefällt. Doch die "Gurre-Lieder" sind ganz anders, schwärmt der Dirigent:

Wunderschöne Spätromantik, fast ein bisschen Wagner. Es ist sehr innig und sehr persönlich. Dirigent Gabriel Bebeşelea über die "Gurre-Lieder"

Am 23. Februar 1913 hatten die "Gurre-Lieder" in Wien Premiere. So schreibt Florian Illies in seinem Erfolgsroman "1913": "(…) und das Publikum erwartet sehnsüchtig einen neuen Skandal (…) Doch der Skandal bleibt aus (…) mit tränennassen Gesichtern wurde dem Tondichter ein Dank entgegengerufen (…)". Komponist Arnold Schönberg komponierte die "Gurre-Lieder". Er schuf außerdem die Zwölftonmusik. Bildrechte: dpa

Viele Konzertbesucher aus ganz Mitteldeutschland erhofft

Begeisterung – darüber wäre nicht nur Projektleiter Skowronek froh. Er allerdings hofft auf sehr viele Konzertbesucher aus ganz Mitteldeutschland. Die letzte Aufführung der "Gurre-Lieder" war im März 2021 an der Semperoper Dresden: Eine ausverkaufte Vorstellung, dann kam der Lockdown. "Alle die es damals verpassen mussten, können das nun – ein paar Kilometer weiter – in Gera nachholen".