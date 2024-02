Der Rekord-Champions League-Sieger Real Madrid kommt am Montag unverhofft nach Erfurt. Die Madrilenen sind auf dem Weg zum Champions-League-Achtelfinale bei RB-Leipzig.

Da der Flughafen in Leipzig bestreikt wird, weicht die Maschine mit dem spanischen Spitzenverein auf Erfurt aus. Die Maschine mit der Flugnummer IB 2800 wird gegen 11.30 Uhr erwartet. Von dort aus geht es mit Bussen nach Leipzig. Real Madrid spielt am Dienstag in der Champions League bei RB Leipzig.