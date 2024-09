13 Pferde stehen aktuell im Stall vom "Reitverein Kinderleicht e.V." in Stotternheim. Seit 2014 hat der Verein das Gelände des alten Hengstdepots im Ort gepachtet. Auf der Anlage gibt es ein Stallgebäude, Koppeln und einen Reitplatz. Was fehlt, ist eine ausgebaute Mistlege - und die könnte dem Verein jetzt zum Verhängnis werden. Damit der Verein das Gelände weiter für den Vereinsreitsport nutzen darf, muss er laut Bauauflage der Stadt eine überdachte Mistlege haben. Kostenpunkt laut einer vom Verein engagierten Architektin: 180.000 Euro.

Das Angebot kommt an: Auf der Warteliste für den Reitunterricht stehen laut Schmoll fast 200 Interessenten. Außerdem ist der Verein mit seinen Ponys bei Kindergeburtstagen und Events unterwegs und bietet Reiterferien an. Laut Schmoll will man im Verein vor allem Kindern den Umgang mit Pferden vermitteln. Mit den Einnahmen finanziert der Verein vor allem den Unterhalt des Geländes und der fünf Vereinspferde.