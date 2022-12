Kurz vor 13 Uhr standen die ersten vor der Tür des Johannes-Lang-Hauses in der Allerheiligenstraße in Erfurt. Hier betreibt die evangelische Stadtmission seit 30 Jahren in der Weihnachts- und Winterzeit ihr "Restaurant des Herzens". Die Idee vor 30 Jahren war es, armen Menschen ein warmes Mittagessen und Herzenswärme zu geben. Jene, die es sich nicht oder nur schwer leisten können in ein Restaurant zu gehen, sollten hier so etwas ähnliches erleben.