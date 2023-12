Sven Kommer ist Professor für Didaktik und Digitale Bildung an der Universität Aachen und Sprecher der Initiative "Keine Bildung ohne Medien!". Er appelliert an alle, das neue Schulfach ernst zu nehmen: "Das ist die Welt der Kinder und Jugendlichen, auf die wir sie vorbereiten müssen. Die wird auch nicht mehr verschwinden." Kommer wünscht sich Medienbildung als eigenes Schulfach in allen Bundesländern – bisher sehe es da allerdings schlecht aus. Thüringen könnte also eine Vorreiterrolle einnehmen.