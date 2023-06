Im Rahmen der "Special Olympics World Games" in Berlin am Wochenende findet bereits am Dienstag in Erfurt ein inklusives Sportfest statt. Wie die Stadt mitteilte, ist Erfurt Gastgeber der sportlichen Delegation aus Monaco. Empfang der Delegation im Erfurter Rathaus. Bildrechte: MDR/Anna Hönig

Am Nachmittag wird das Feuer der Special Olympics vom Rathaus in einem Staffellauf von Erfurter Schulklassen und Sportvereinen bis zum Riethsportplatz an der Essener Straße getragen. Die monegassische Delegation trägt sich ins Buch der Stadt ein. Bildrechte: MDR/Anna Hönig

Nach Ankunft der Fackel am Sportplatz wird um 17 Uhr ein inklusives Sportfest unter dem Motto "come together" starten. Gäste, Sportlerinnen und Sportler mit und ohne geistige Behinderung spielen dabei zusammen. Mitorganisiert wurde das Programm vom Erfurter Verein Spirit of Football.