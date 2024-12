In Erfurt ist es am Donnerstag erneut zu einem Stromausfall gekommen. Wie ein Sprecher der Stadtwerke MDR THÜRINGEN sagte, waren im Norden der Stadt etwa 1.000 Haushalte gut eine Stunde ohne Strom. Ein defektes Mittelspannungskabel hatte den Ausfall verursacht. Betroffen waren den Angaben nach Anwohner im Bereich Berliner Platz und Moskauer Platz.

Am Montagnachmittag hatte es in der Johannesvorstadt bereits einen Stromausfall in vergleichbarer Größe gegeben, der Grund war ebenfalls ein defektes Kabel.