In seiner Ansprache erinnerte Ramelow an die Bedeutung Erfurts für die Wiedervereinigung. Erfurt stehe für herausragende Ereignisse der deutschen Geschichte, sagte der Ministerpräsident unter Hinweis auf den Besuch von Bundeskanzler Willy Brandt 1970 und den Sturm auf die Stasi-Zentrale am 4. Dezember 1989. Gleichzeitig rechtfertigte Thüringens Ministerpräsident die Feiern zum Tag der Deutschen Einheit trotz Ukraine-Krieg und Energiekrise: "Ich denke, wir müssen in solchen Zeiten auch in der Lage sein zu feiern."