In der Bildungsarbeit mit Schulklassen, die zuletzt stärker nachgefragt sei, beobachtet Schüle sowohl gesellschaftlich und politisch interessierte Schüler als auch Schüler mit einer "Haltung des Desinteresses".

Im nächsten Jahr will der Erinnerungsort noch stärker als zuletzt die sogenannten Baseballschläger-Jahre nach der Wiedervereinigung in den Blick nehmen.

In Jena erinnert derzeit ein Forschungsprojekt an die sogenannten Eugenik-Verbrechen. In der NS-Zeit war es körperlich oder geistig beeinträchtigten Menschen verboten, Kinder zu bekommen. Viele wurden zwangssterilisiert. Forschende wollen das Thema nun aus der Vergessenheit holen.