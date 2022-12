Ein Fußgänger ist am Erfurter Weihnachtsmarkt bei einem Unfall mit einer Straßenbahn leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte es zunächst geheißen, der Mann sei am Samstagabend am Domplatz mit dem Fuß unter der Straßenbahn eingeklemmt worden. Das habe sich aber nicht bestätigt.