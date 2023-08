Der Stadtring in Erfurt soll am Freitagnachmittag wieder komplett für den Verkehr freigegeben werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sind die Bauarbeiten am Löbertor planmäßig abgeschlossen. Seit dem 19. Juni war der Juri-Gagarin-Ring zwischen der Löberstraße und Karl-Marx-Platz voll gesperrt. Autofahrer mussten Umleitungen unter anderem durch die vielbefahrene Schillerstraße in Kauf nehmen. Der Berufsverkehr staute sich.