Beginnen wir mit der Hauptschlagader der Stadt: dem Juri-Gagarin-Ring. Über ihn rollen nicht nur täglich über 20.000 Fahrzeuge, neben ihm wächst die Stadt auch in die Höhe. Am Löbertor entstehen gerade ein Hotel, Supermarkt und ein Parkhaus. Für die Zufahrten muss die Kreuzung davor umgebaut werden.

Für Pendler interessant werden auch die Bauarbeiten in der Arndtstraße. Der holprige "Schleichweg" von der Arnstädter Chaussee zur Thüringenhalle wird vor allem von jenen genutzt, die von der Autobahn kommend in die Ministerien oder ins Arbeitsamt wollen. Doch ab Mitte des Jahres ist es vorbei mit dem schnellen und direkten Weg.

Daberstedt ist ein ziemlich zentrumsnaher Erfurter Stadtteil, beliebte Wohnadresse und mit rund 13.500 Einwohnern einer der größeren. Dort werden in diesem Jahr drei Bushaltestellen barrierefrei umgebaut. "Was erst einmal nach nicht viel klingt, ist eine ziemlich große Nummer", erklärt Verkehrsamtschef Frank Helbing. An der Bushaltestelle am Spielbergtor wird die gesamte Straße ausgeräumt. Da bleiben von der Straße nur die Bäume stehen. Die Umleitung führt über das TEC zum Herrenberg, betroffen ist auch die Buslinie 9, die im Sieben-Minuten-Takt fährt. "Das wird spürbar sein - auch für Pendler", kündigt Helbing an.