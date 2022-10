Ein Wohnungsmieter hat in Erfurt seinen Hund über mehrere Tage alleine in der Wohnung zurückgelassen. Ein Nachbar informierte die Polizei, weil er das Tier über Tage jaulen hörte. Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, konnten sie den Mieter nicht erreichen. Sie kletterten über ein Baugerüst und sahen den verwahrlosten Hund durch das Balkonfenster.

In einer Erfurter Wohnung war ein Hund mehrere Tage alleine - ein Nachbar hörte sein Jaulen. (Symbolfoto) Bildrechte: dpa