4. bis 21. Dezember: Weimar



Gemeinsames Weihnachtslieder-Singen gibt es vom 4. bis 21. Dezember um 17 Uhr in und vor der Weimarer Herderkirche.



19. Dezember: Stadtroda



Am 19. Dezember ab 18 Uhr lädt der "Hohendorfer" alle musikalisch Interessierten zum Weihnachtssingen im Gasthaus Faustus am Stadtrodaer Brauhausplatz ein. Jeder, der Freude am Singen hat, ist willkommen. Der Eintritt ist frei.



20. Dezember: Rudolstadt



Am 20. Dezember ab 18 Uhr treffen sich vor dem Schminkkasten alle, die das 20. Türchen am "Lebendigen Adventskalender" mit öffnen wollen. Mit dabei sind Blechbläser der Thüringer Symphoniker, Schauspieler und Theaterleute sowie der Chor des Gymnasiums Fridericianum. Gemeinsam wollen sie mit den Rudolstädtern eine neue Tradition in der Weihnachtszeit begründen.



Wer nicht textsicher ist, muss nicht in Sorge sein: Es werden Liedzettel verteilt. Und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Es gibt Glühwein, Stollen und selbstgebackene Plätzchen. Der Eintritt ist frei. Spenden kommen der Hospizgruppe und der Suppenküche des Diakonievereines Rudolstadt zugute.



21. Dezember: Bad Frankenhausen und Weida



Am 21. Dezember um 18 Uhr findet in Bad Frankenhausen zum zweiten Mal das große Weihnachtslieder-Singen auf dem Marktplatz statt. Der Kirchenchor wird gemeinsam mit dem Chor des Kyffhäuser-Gymnasiums Weihnachtslieder singen. Die Gäste sind eingeladen mitzusingen.



Auch in Weida sind am 21. Dezember um 18 Uhr Menschen zum gemeinsamen Weihnachtsliedersingen auf dem Marktplatz geladen.



22. Dezember: Erfurt und Mühlhausen



Am 22. Dezember um 18 Uhr sind auf dem Domplatz vor den Domstufen in Erfurt alle Menschen zum gemeinsamen Singen zur Weihnachtszeit eingeladen.



Am 22. Dezember gibt es um 19.30 Uhr ein gemeinsames Weihnachtssingen mit dem Bachchor in der Divi-Blasii-Kirche in Mühlhausen.



23. Dezember: Jena



Am 23. Dezember findet um 16 Uhr ein Weihnachtsliedersingen mit dem Posaunenchor auf dem Kirchplatz vor der Stadtkirche Jena statt.