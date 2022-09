Zwei Unbekannte haben in Sömmerda eine 15-Jährige angegriffen und verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein Mann das Mädchen am Samstagabend in den Schwitzkasten genommen und zu Boden gerissen. Ein weiterer Unbekannter trat ihr ins Gesicht und gegen die Beine. Anschließend flüchteten die beiden mit Jogginghose und Kapuzenpullovern bekleideten Männer. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Das Motiv für den Übergriff in der Nähe der Lisztstraße ist noch unklar.