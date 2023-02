Bahn Schienenersatzverkehr in Sömmerda: Bauarbeiten an alter Eisenbahnbrücke starten

Am Donnerstag beginnen die Bauarbeiten an der alten Eisenbahnbrücke am Bahnhof in Sömmerda. Das rund 100 Jahre alte Bauwerk wird dafür zum Teil abgerissen. Bis März müssen Bahnreisende den Schienenersatzverkehr Nutzen.