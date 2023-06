Unbekannte haben einen 72-Jährigen aus Sömmerda um mehr als 80.000 Euro betrogen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Mann sein Erspartes in eine sogenannte Kryptowährung investiert. Vermeintlichen Maklern gewährte er den Fernzugriff auf seinen Rechner und sein Mobiltelefon.

Zudem habe er ihnen mehrere PIN übermittelt und Zugang zu seinem Online-Konto eingeräumt. So gelang es den Betrügern, das Geld abzuheben. Wer hinter der Tat steckt, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

Laut Thüringer Landeskriminalamt häufen sich Betrugsfälle wie Schockanrufe oder Enkeltrick. So wurden in diesem Jahr bis Ende April fast 2.000 Fälle erfasst. Dabei sei ein Schaden von 1,2 Millionen Euro entstanden. Die Polizei rät, keinesfalls Geld, persönliche Daten oder Wertgegenstände an Unbekannte zu übergeben.