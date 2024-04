Nach einer Geldautomaten-Sprengung in Schloßvippach (Kreis Sömmerda) hat am Dienstag vor dem Amtsgericht Erfurt der Prozess gegen drei junge Männer begonnen. Den drei mutmaßlichen Tätern wird vorgeworfen, mit einem weiteren Mann im September vergangenen Jahres einen Geldautomaten in einer Sparkassen-Filiale gesprengt und dabei einen Schaden von mehr als 100.000 Euro angerichtet zu haben.