Nachdem ein Mann mit Erkennungszeichen der rechtsextremen Szene Luftballons an einem Kindergarten der Gemeinde Föritztal im Landkreis Sonneberg verteilt hat, hat sich die Polizei eingeschaltet. Wie ein Sprecher mitteilte, ist ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden. Zudem werde der Staatsschutz der Kriminalpolizei Saalfeld an den Ermittlungen beteiligt.

In dem Video, das vielfach in den sozialen Netzwerken geteilt wurde, ist der Mann vor einer Kita in Föritztal zu sehen. Dabei trägt er Hosen in den Reichsfarben Schwarz-Weiß-Rot und ein T-Shirt mit dem Aufdruck "Wehrmacht wieder mit" sowie einem Soldaten-Konterfei.