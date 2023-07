Lena, die gerade die Ausbildung zur Pflegefachfrau geschafft hat, will künftig ebenso Training für Kinder anbieten wie Lea, die gerade ihr Abi gemacht hat. Lea will künftig Lehramt in Erfurt studieren und vorerst möglichst in der Nähe ihres Vereins SV Sömmerda e.V. bleiben - der ihr sehr am Herzen liegt: "Wenn keine neuen Trainer nachkommen, können die Kinder nicht mehr trainiert werden und dadurch stirbt ja dann auch eigentlich der Verein. Das ist, wo ich sage: Das inspiriert mich und ich möchte das gerne weitermachen um irgendwann auch trotzdem weiterhin den Verein überhaupt am Leben zu halten."