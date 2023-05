Nach einer Messerattacke in Kölleda (Kreis Sömmerda) ist ein 17-Jähriger in Haft gekommen. Gegen den Jugendlichen werde wegen des Verdachts auf versuchte Tötung ermittelt, teile die Polizei am Sonntag mit. Er soll am Freitagabend beim Wippertusfest auf dem Markt mehrfach auf eine gleichaltrige Bekannte eingestochen haben. Sie wurde dabei schwer verletzt, überlebte den Angriff aber.