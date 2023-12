Die Notunterkunft in der Leubinger Straße in Sömmerda ist leer gezogen. Alle 47 ukrainischen Flüchtlinge, darunter zehn Familien und zwei Einzelpersonen, seien inzwischen ausgezogen, teilte das Landratsamt mit. Sie wurden auf andere Gemeinschaftsunterkünfte verteilt oder in Wohnungen untergebracht. Sie waren zuvor aufgefordert worden, die mittlerweile kreiseigene Immobilie bis spätestens Ende des Jahres zu verlassen, weil der Landkreis das Gebäude zu einem Feuerwehrtechnischen Zentrum umbauen will.